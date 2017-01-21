14:33 20 января 2017 10

Работать ярмарка будет до 24 января Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане открылась православная выставка «Добрый свет Рождества». Даже во второй день посреди рабочего дня в проходах не протолкнуться, передает корреспондент «URA.RU».

Ежегодная ярмарка традиционно проходит в спортивном комплексе имени Горбенко. Столпотворение начинается уже на входе, где открыта лишь одна дверь. С обеих сторон от нее собираются очереди, люди пытаются проскользнуть в дверь одновременно в разных направлениях.

Желающие взглянуть на главную святыню — впервые на выставку доставили оригинал чудотворной иконы святого Николая Утятского — стремятся вглубь помещения. Другие посетители рассредоточиваются по проходам, где торгуют самыми разными товарами — от икон до кожаных сумок и ремней, от одежды для православных верующих до утягивающего нижнего белья.

Особо охотно посетители выставки дегустируют кагор, сыры и колбасы. «Это очень полезно, здесь антиоксиданты», — можно услышать обрывки рассказа православного сомелье. Однако цены на продукты порой отпугивают курганцев. Можно увидеть, как посетители, активно разыскивающие витрину с тихоокеанской рыбой, отходят от нее с разочарованными лицами — покупать копченые тушки по 1900 рублей за килограмм готовы далеко не все.

1/8 На открытии выставки: митрополит Иосиф, руководитель администрации Кургана Андрей Потапов и спикер облдумы Дмитрий Фролов Фото: Евгений Перминов

«Дорого, но попробовать все хочется. Взяла себе масло растительное, маленький кусочек халвы, копченого сала. Присматривала себе платок, да пожалела денег», — рассказывает гостья ярмарки.

Торговля будет проходить каждый день, с 10:00 до 19:00, до 24 января.