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14:33  20 января 2017 10

Курганцы штурмуют православную ярмарку. ФОТО

Православная выставка-ярморка. Курган., монахиня, сестра милосердия, православная выставка2017
Работать ярмарка будет до 24 январяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане открылась православная выставка «Добрый свет Рождества». Даже во второй день посреди рабочего дня в проходах не протолкнуться, передает корреспондент «URA.RU».

Ежегодная ярмарка традиционно проходит в спортивном комплексе имени Горбенко. Столпотворение начинается уже на входе, где открыта лишь одна дверь. С обеих сторон от нее собираются очереди, люди пытаются проскользнуть в дверь одновременно в разных направлениях.

Желающие взглянуть на главную святыню — впервые на выставку доставили оригинал чудотворной иконы святого Николая Утятского — стремятся вглубь помещения. Другие посетители рассредоточиваются по проходам, где торгуют самыми разными товарами — от икон до кожаных сумок и ремней, от одежды для православных верующих до утягивающего нижнего белья.

Особо охотно посетители выставки дегустируют кагор, сыры и колбасы. «Это очень полезно, здесь антиоксиданты», — можно услышать обрывки рассказа православного сомелье. Однако цены на продукты порой отпугивают курганцев. Можно увидеть, как посетители, активно разыскивающие витрину с тихоокеанской рыбой, отходят от нее с разочарованными лицами — покупать копченые тушки по 1900 рублей за килограмм готовы далеко не все.

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На открытии выставки: митрополит Иосиф, руководитель администрации Кургана Андрей Потапов и спикер облдумы Дмитрий Фролов Фото: Евгений Перминов

«Дорого, но попробовать все хочется. Взяла себе масло растительное, маленький кусочек халвы, копченого сала. Присматривала себе платок, да пожалела денег», — рассказывает гостья ярмарки.

Торговля будет проходить каждый день, с 10:00 до 19:00, до 24 января.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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