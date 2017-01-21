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21 января 2017
20 января 2017
14:04  20 января 2017 2

Разведка США ищет связи между членами команды Трампа и российскими чиновниками

Клипарт, трамп дональд
Связи Трампа с Россией не дают покоя спецслужбамФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Американские спецслужбы исследуют контакты лиц, связанных с избранным президентом США Дональдом Трампом, и властей России. Материалом расследования в том числе стали перехваченные переговоры и финансовые операции.

В расследовании фигурируют, в частности, экс-советник Трампа Картер Пейдж, один из сторонников политика Роджер Стоун, а также бывший начальник избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на New York Times.

Источник американского издания в разведсообществе США признается, что делится информацией из опасений. По словам собеседника New York Times, после вступления в должность президента у Трампа появятся полномочия прекратить расследование или направить его в другое русло.

В команде Трампа, в свою очередь, заявляют, что не в курсе начатого расследования. По данным издания, сотрудники разведки не нашли никаких доказательств преступлений.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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