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21 января 2017
20 января 2017
14:13  20 января 2017 5

УВЗ платит за идеи по триста тысяч рублей

Открытие UVZShop. Екатеринбург, сумка, увз, uvzshop
Идея должна быть полезна компании, иновационна, легка и дешева при внедренииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Корпоративный конкурс «Инновационная идея» начинается на УВЗ — к участию допускаются работники предприятий интегрированной структуры, предложившие инновационную идею, которая содержит техническую, технологическую, процессную и организационную новизну. Главный приз — 300 000 рублей.

На корпоративный конкурс принимаются проекты в области военной и специальной техники, грузового вагоностроения, рельсового городского транспорта и дорожно-строительной техники, а также технологий и услуг для внедрения на конкретных объектах производственного комплекса предприятий с минимальными затратами на их техническое и технологическое перевооружение. Концепции, признанные наиболее перспективными, будут сформированы в проекты и включены в программу инновационного развития корпорации «УВЗ».

Конкурс «Инновационная идея» начался 19 января и будет идти до 14 июля. Финал и награждение победителей состоится в Москве. Всю необходимую информацию можно получить на сайте, в разделе «Инновационная идея».

В сообщении компании говорится, что целью конкурса, в частности, является активизация и поддержка инновационной деятельности работников предприятий УВЗ, направленной на получение новой, радикально улучшенной продукции и технологии ее производства. В состав жюри вошли генеральный директор корпорации «УВЗ» Олег Сиенко, его первый заместитель Юрий Бодяев и другие заместители по направлениям. «Активные инноваторы могут быть включены в кадровый резерв корпорации как авторы наиболее успешных идей», — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию корпорации «УВЗ» Дмитрий Школьный.

Юлия Литвиненко
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