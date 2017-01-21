{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 января 2017
20 января 2017
19 января 2017
18 января 2017
Главные новости ЯНАО
14:20  20 января 2017 18

В Новом Уренгое погорельцы добились уголовного дела на поджигателей

Клипарт. ЯНАО , герб россии, уголовное дело
Уголовное дело на поджигателей завели только после вмешательства федерального депутатаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое жильцы сгоревшего дома по улице Снежной добились возбуждения уголовного дела по статье «поджог» благодаря помощи депутата Госдумы. Обвинили в поджоге двух мужчин, которые распивали алкоголь в брошенной квартире и случайно подожгли дом, рассказали «URA.RU» в региональном отделении ЛДПР.

Полиция выяснила, что двое граждан решили выпить в пустующей квартире четырехквартирного дома. Из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул пожар. Дом выгорел полностью. Жильцы сумели спастись, но огнем было уничтожено почти все их имущество.

Несмотря на это, следователи отказывали пострадавшим в возбуждении уголовного дела, заявляя, что в действиях поджигателей имело место невиновное причинение вреда.

Тогда жильцы дома обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Сысоеву. Помощник парламентария, адвокат Евгений Гудимов оказал погорельцам всю необходимую юридическую помощь, после чего уголовное дело все-таки было заведено. Ход расследования находится под контролем федерального депутата.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров