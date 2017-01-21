14:20 20 января 2017 18

Уголовное дело на поджигателей завели только после вмешательства федерального депутата Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое жильцы сгоревшего дома по улице Снежной добились возбуждения уголовного дела по статье «поджог» благодаря помощи депутата Госдумы. Обвинили в поджоге двух мужчин, которые распивали алкоголь в брошенной квартире и случайно подожгли дом, рассказали «URA.RU» в региональном отделении ЛДПР.

Полиция выяснила, что двое граждан решили выпить в пустующей квартире четырехквартирного дома. Из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул пожар. Дом выгорел полностью. Жильцы сумели спастись, но огнем было уничтожено почти все их имущество.

Несмотря на это, следователи отказывали пострадавшим в возбуждении уголовного дела, заявляя, что в действиях поджигателей имело место невиновное причинение вреда.

Тогда жильцы дома обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Сысоеву. Помощник парламентария, адвокат Евгений Гудимов оказал погорельцам всю необходимую юридическую помощь, после чего уголовное дело все-таки было заведено. Ход расследования находится под контролем федерального депутата.