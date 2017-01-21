14:23 20 января 2017 10

В ДТП 2009 года по вине пьяного водителя погибли три человека Фото: персс-служба ГИБДД Свердловской области

Автоинспекторы Режа после погони поймали водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При установлении личности выяснилось, что ранее он уже отсидел за ДТП, которое произошло по его вине, в котором погибли три человека.

Накануне экипаж ДПС попытался остановить возле пешеходного перехода автомобиль ВАЗ, но водитель лишь прибавил скорость. После погони машину удалось остановить на окраине города. От прохождения медосвидетельствования гонщик отказался, хотя по всем внешним признакам был пьян.

«В отношении 55-летнего мужчины составлены административные протоколы за «неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке транспортного средства» и «отказ от прохождения медицинского освидетельствования», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Установлено, что этот водитель с 2005 года уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление машиной в пьяном виде. Шесть раз его лишали прав. В марте 2009 года, сев за руль «Волги» без прав и пьяным, он устроил ДТП на 70-м км автодороги Невьянск — Реж — Килачевское. Нарушитель выехал на встречную полосу и в результате столкновения с автомобилем ВАЗ-21093 погибли три человека.

В том же 2009 году мужчина был осужден на три года колонии и лишен прав на шесть лет.