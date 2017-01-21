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21 января 2017
20 января 2017
14:29  20 января 2017 20

«Соединенные Штаты России». В конфузе на салюте в честь Трампа нашли руку Кремля. ФОТО, ВИДЕО

Огни сложились в странную аббревиатуруФото: Twitter
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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В социальных сетях активно обсуждают «пророссийский салют», отгремевший в США в честь инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Вместо USA в небе появилась аббревиатура USR, которую уже расшифровали как «Соединенные Штаты России».

В Сети даже уже появился соответствующий хэштег — #USR.

«Блестящая оплошность. Соединенные штаты России», — пишет epaldelta. «Откупоривайте водку. Фейерверки сложились в USR вместо USA. Спасибо тебе, Россия, она же СССР», — пишет Arizona Votes. Некоторые вспоминают распавшийся Советский Союз. «ССР. Одной „С“ не хватает», — отмечает ItMatters.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоится 20-го января в Вашингтоне, в полдень по местному времени. Как отмечала «Национальная служба новостей», уже в первый день Трамп подпишет ряд документов.

Наталия Вершинина
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