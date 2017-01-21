14:53 20 января 2017 4

Памятник конструктивизма и старейшая типография Урала никак не может найти своего покупателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В третий раз объявлены торги, на которых Росимущество намерено продать здание издательства «Уральский рабочий». Перед этим дважды торги не состоялись, теперь цена снижена относительно первоначальной почти на 200 млн рублей.

«Уральский рабочий» может быть продан с аукциона 8 февраля — такую дату торгов назначило Росимущество. Стартовая цена составляет 488 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

К продаже предлагается 10 зданий общей площадью более 33 тыс. квадратных метров и три земельных участка в 3,5 гектара. Два из трех земельных участков находятся в центре Екатеринбурга (один — непосредственно под зданием типографии на Ленина, 49; второй — под Домом печати на Тургенева, 13).

Это будет уже третья попытка реализовать имущественный комплекс старейшего на Урале издательства. Первая состоялась в июне 2015 года — тогда «УР» оценили в 680 млн рублей. Потом цена была снижена, но и в марте 2016 года продать объект за 583 млн рублей не удалось.

Однако власти региона надеются, что здание удастся передать из ведения Росимущества в ведение казны Свердловской области — как это было с телебашней в 2013 году, когда знаменитый долгострой был передан из госказны в областную собственность. Тем более что Росимущество сейчас не исключает возможность передачи типографии региону.