14:56 20 января 2017 1

Leroy Merlin инвестирует в экономику Пермского края около пяти миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Французская компания Leroy Merlin инвестирует в экономику Пермского края около пяти миллиардов рублей. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил бывший и. о. министра экономического развития Пермского края Леонид Морозов.

«С руководством французской компании Leroy Merlin обсудили реализацию инвестиционных проектов, а также стратегические планы на ближайшее время в нашем регионе! Общие инвестиции в экономику региона могут достигнуть более 4-5 млрд рублей! А это дополнительные рабочие мести и налоги! Предприниматели получат новую площадку сбыта своей продукции. Сейчас с компанией формируем номенклатуру продукции пермских предприятий», — сообщил экс-чиновник.

Он также добавил, что пригласил в Пермь президента Leroy Merlin. Его приезд ожидается в феврале.

Леонид Морозов уточнит, что в рамках сотрудничества обсуждаются и открытие в Перми торгового центра французской компании, и запуск совместного производства, и возможность закупки у пермских компаний необходимой продукции, и просто реализация продукции пермских компаний.

В комментариях к своему сообщению бывший и. о. министра добавил, что в скором времени появятся новости о строительстве в Перми магазина Ikea.