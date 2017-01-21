15:21 20 января 2017 1

При лобовом столкновении люди остались живы Фото: Соцсеть

Водитель на Ямале во время движения по трассе позвонил в ГИБДД и сообщил о виляющей машине, которая в тот же момент вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем.

ДТП произошло накануне вечером на трассе Губкинский — Пурпе. Водитель обратил внимание, что «Лада Приора», ехавшая перед ним, постоянно виляет. Мужчина дозвонился с сотового на телефон 112 и только начал рассказывать дежурному о странном поведении водителя, как «Лада Приора» вылетела на встречную полосу и врезалась в лоб машины «Киа спектра».

«URA.RU» удалось связаться с очевидцем ДТП, который при столкновении машин сумел вывернуть в кювет.

«Я ехал перед „Киа“, неожиданно увидел, что на меня вылетела „Приора“, и в последний момент сумел уйти в кювет. В результате удар пришелся на „Киа“, — рассказал Андрей. — Из „Приоры“ тут же вывалился водитель и стал кричать, как ему больно, но потом успокоился. По-моему, он серьезно не пострадал. Из „Киа“ люди тоже отделались испугом. Водитель вообще цел, а его пассажир ударился грудью, но тоже в порядке. Я его потом подвозил до города, предлагал завезти в больницу, но он отказался».