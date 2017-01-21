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21 января 2017
20 января 2017
14:58  20 января 2017 7

Полиция США с помощью газа разогнала сторонников и противников Дональда Трампа

Футбольный матч в рамках 1\16 Кубка России. «Тюмень» - «Зенит» , омон, болельщик
Полиция разгоняла демонстрантов с помощью газаФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Во время демонстрации против избранного президента Дональда Трампа в Вашингтоне полицейским пришлось применить газ. У здания бизнес-центра для журналистов National Press Club завязалась потасовка между сторонниками и противниками нового президента США.

Сторонники президента отмечали вечеринку в бизнес-центре, а неподалеку собрались противники Трампа, как сообщает «Утро.ру» со ссылкой на The Associated Press. После этого в человека с флагом в поддержку Трампа из толпы начали кидать мусор и погнались за ним, когда он попытался убежать от нападавших. Чтобы утихомирить толпу, полиции пришлось применить аэрозоль химического воздействия. О пострадавших в ходе потасовки ничего не известно.

В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур, сообщала «Газета.Ru».

В пятницу, 20 января, проходит инаугурация Дональда Трампа. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», сегодня же избранный президент, вступивший в должность, собирается подписать первые указы, в числе которых запуск строительства стены на границе с Мексикой и активизация мер по ограничению миграции в США.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов рассказал в беседе с «Национальной службой новостей», что провокации будут ожидать Трампа на протяжении всего президентского срока. «Протесты, антитрамповские акции и в Конгрессе и за его пределами — то, с чем администрации Трампа придется столкнуться в этом году и позже, поскольку итог выборов не успокоил страну», — отмечает Гарбузов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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