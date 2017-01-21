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20 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:12  20 января 2017 11

Первые пайщики «Бухты Квинс» получили деньги

Заседание по мере пресечения Александру Новикову. ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, новиков александр
Людям выплатили миллион, два и три миллиона рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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В Екатеринбурге началась выплата средств членам жилищного кооператива «Бухта Квинс», которые фигурируют в качестве пострадавших в уголовном деле барда и худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова.

Информация об этом стала известна «URA.RU» сразу от нескольких источников. В частности, о том, что начался выкуп паев, агентству сообщили помощники певца. Кроме того, эту информацию подтвердили и сами пайщики «Бухты Квинс». «Деньги получили первые трое пайщиков», — рассказал «URA.RU» лидер протеста пайщиков, которые считали себя обманутыми, Зиля Булатова.

Имена пайщиков, получивших деньги, стороны не разглашают, ссылаясь на конфиденциальность этой информации. Между тем из собственных источников «URA.RU» стало известно, что стоимость первых выкупленных паев — 2 млн 171 тыс. 680 руб., 1 млн 300 тыс. руб. и 3 млн 283 тыс. 068 руб.

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Процесс выкупа паев координирует адвокат Новикова Николай Изюров. Информация о том, где и каким образом пайщики получают средства, не разглашается в целях безопасности и соблюдения коммерческой тайны.

Напомним, на днях обвиняемый по делу о мошенничестве в особо крупном размере бард нашел решение проблемы ЖК «Бухта Квинс», строительство которого было заморожено (пайщики этого кооператива и подали заявления на Новикова и его компаньона Шилиманова — следствие вменяет им хищение средств в размере порядка 80 млн рублей).

Новиков сообщил, что нашел инвесторов и застройщика, готовых продолжить строительство поселка, а паи недовольных лиц — выкупить немедленно. Причем те, кто пожелает, могут остаться в проекте. Намерение достраивать «Бухту Квинс» высказала накануне строительная корпорация «Маяк».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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