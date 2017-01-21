15:33 20 января 2017 4

В квартиру зарубленной им бабушки Роман Астраханцев въехал с молодой женой Фото: John Neeman/Flickr

Студент, убивший бабушку топором из-за ее квартиры, проведет в колонии строгого режима восемнадцать с половиной лет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Челябинского областного суда. 27-летний Роман Астраханцев признан виновным сразу по двум статьям УК — мошенничестве в особо крупном размере и убийстве беспомощного человека.

В 2014 году челябинец убедил свою 81-летнюю бабушку выдать ему доверенность на распоряжение всем ее имуществом. После чего «продал» (указанные в расписке 2 млн рублей женщина так и не получила) принадлежавшую старушке квартиру своей теще. Которая, в свою очередь, подарила жилье вышедшей замуж за Астраханцева дочери.

Старушка после этого прожила недолго: доверенность внуку она выдала в мае, а уже в июле тот убил ее топором, а тело по частям вывез из города и закопал в саду.

В суде студент-заочник, опровергая обвинение в мошенничестве, доказывал, что бабушка распорядилась квартирой осознанно и добровольно — в заблуждение он ее не водил. Единственный же удар топором по голове нанес пожилой родственнице в пылу ссоры.

Сотрудничество со следствием и слабое здоровье были приняты во внимание при вынесении приговора, но и смягчающие обстоятельства не слишком помогли обвиняемому.