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21 января 2017
20 января 2017
19 января 2017
16:04  20 января 2017 0

Тоболяки украли 125 телевизоров у подрядчика одной из крупнейших российских компаний

Магазины электроники Курган, эксперт, телевизоры
Грабители умудрились вынести 125 телевизоровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тобольске с территории одного из субподрядчиков «Сибура» украли 125 телевизоров. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 2 млн рублей. «Операцию» провернули три сотрудника этой же компании.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, о краже в дежурную часть сообщил представитель пострадавшей фирмы. Он рассказал, что неизвестные украли с охраняемой территории компании 125 жидкокристаллических телевизоров. На место выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что злоумышленники взломали замок, забрались в контейнер и вынесли из него коробки с техникой.

Стражи порядка отыскали грабителей и нашли часть украденных телевизоров. На технику, как выяснилось, позарились три сотрудника этой же компании. Вину свою подозреваемые признали — сказали, что часть техники успели продать, а деньги потратили.

Сейчас все трое находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «кража». Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации источника «URA.RU» в Тобольске, телевизоров лишился один из субподрядчиков «Сибура».

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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