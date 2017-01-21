16:04 20 января 2017 0

Грабители умудрились вынести 125 телевизоров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тобольске с территории одного из субподрядчиков «Сибура» украли 125 телевизоров. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 2 млн рублей. «Операцию» провернули три сотрудника этой же компании.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, о краже в дежурную часть сообщил представитель пострадавшей фирмы. Он рассказал, что неизвестные украли с охраняемой территории компании 125 жидкокристаллических телевизоров. На место выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что злоумышленники взломали замок, забрались в контейнер и вынесли из него коробки с техникой.

Стражи порядка отыскали грабителей и нашли часть украденных телевизоров. На технику, как выяснилось, позарились три сотрудника этой же компании. Вину свою подозреваемые признали — сказали, что часть техники успели продать, а деньги потратили.

Сейчас все трое находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «кража». Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации источника «URA.RU» в Тобольске, телевизоров лишился один из субподрядчиков «Сибура».