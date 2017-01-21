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21 января 2017
20 января 2017
15:35  20 января 2017 4

Боевики разрушили в Пальмире античные памятники. В стенах одного из них выступал оркестр Гергиева. ВИДЕО

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, пальмира
Боевики не щадят античных памятников Пальмиры (архивный снимок)Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Один из наиболее известных памятников культуры — античный тетрапилон в сирийской Пальмире — разрушили боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Террористы также уничтожили фасад древнего Римского театра, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу сирийского управления памятниками античности и музеями Маамуна Абдулкарима.

В Минобороны ранее предупреждали, что террористы ИГ планируют взорвать памятники культуры в Пальмире.

В античном амфитеатре Пальмиры 5 мая 2016 года дали концерт для сирийских и российских военных виолончелист Сергей Ролдугин и оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Боевики вновь захватили Пальмиру в декабре прошлого года, уточняет «Национальная служба новостей». Они устроили массовую казнь над мирными жителями и заживо сожгли пленных турецких солдат.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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