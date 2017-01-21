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21 января 2017
20 января 2017
15:30  20 января 2017 30

Порошенко закрывает свою фабрику Roshen в России

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Фабрика Порошенко в России закрывается в силу экономических причинФото: пресс-служба президента Украины

Кондитерская фабрика Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, прекратит свою работу в Липецке. Производство кондитерских изделий будет остановлено в апреле этого года

Решение было принято в силу экономических причин, сообщает «Национальная служба новостей».

Корпорация Roshen крупнейший производитель кондитерской продукции. Ее фабрики работают в Полтавской и Донецкой областях, в Киеве, Виннице, Мариуполе. Производство также есть в Литве и Венгрии.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия старается уважать право собственности, это касается и принадлежащей украинскому президенту фабрики в Липецкой области, напоминает «Газета.Ru».

Марина Мотылева
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