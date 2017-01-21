15:56 20 января 2017 15

НЛО оказалось ненастоящим Фото: Евгений Архипов © URA.RU

Житель Кургана разместил в Сети запись с видеорегистратора, на которой странная светящаяся точка вдруг срывается с места и растворяется в воздухе. Действие происходит у ТЦ «РИО». «Сам не знаю, что это такое», — комментирует автор.

Видео выставили в сообществе «Типичный Курган», и оно сразу обросло комментариями. Кто-то обвиняет автора видео в монтаже, кто-то считает, что это шаровая молния.

На видео просто сгорел фонарь

«Обратитесь к электромонтеру», — пошутил в разговоре с «URA.RU» «народный синоптик» из Кургана Илья Винштейн.

«Фонарь сгорел, на оранжевом фоне его сложно рассмотреть», — объяснил он явление, которое показалось автору необычным.

Для наглядности Винштейн сделал фото, где обозначил фонари.