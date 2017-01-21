{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 января 2017
20 января 2017
19 января 2017
18 января 2017
15:56  20 января 2017 15

«Сам не знаю, что это такое!». Житель Кургана заснял НЛО. ВИДЕО

Чебаркуль, репортаж с годовщины падения метеорита. 14.02.2014, граффити, нло
НЛО оказалось ненастоящимФото: Евгений Архипов © URA.RU

Житель Кургана разместил в Сети запись с видеорегистратора, на которой странная светящаяся точка вдруг срывается с места и растворяется в воздухе. Действие происходит у ТЦ «РИО». «Сам не знаю, что это такое», — комментирует автор.

Видео выставили в сообществе «Типичный Курган», и оно сразу обросло комментариями. Кто-то обвиняет автора видео в монтаже, кто-то считает, что это шаровая молния.

На видео просто сгорел фонарь

«Обратитесь к электромонтеру», — пошутил в разговоре с «URA.RU» «народный синоптик» из Кургана Илья Винштейн.

«Фонарь сгорел, на оранжевом фоне его сложно рассмотреть», — объяснил он явление, которое показалось автору необычным.

Для наглядности Винштейн сделал фото, где обозначил фонари.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров