15:51 20 января 2017 0

При пожаре на Латвийской погибли два человека (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожар вспыхнул в жилом доме в Екатеринбурге в пятницу, 20 января. Как сообщил источник «URA.RU», горит квартира в доме на улице Латвийской, 17 в Октябрьском районе города.

Известно, что загорелись домашние вещи на площади 10 квадратных метров. Из дома эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей.

При пожаре погибли два человека. Людей вынесли на улицу, но они скончались, отравившись угарным газом. Личности погибших сейчас устанавливаются. По предварительным данным, хозяина квартиры зовут Чу Вань Ай.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области обещали прокомментировать информацию позже.

Между тем руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прояснил ситуацию

«Информация о ЧП на Латвийской, 17 поступила в ОП №6 от пожарных. На место выехали сотрудники территориального ОВД. В 5-этажном жилом доме на Латвийской рядом с горбольницей № 36 горела двухкомнатная квартира. В жилище нашли тела мужчины и женщины, которые скончались. Их личности сыщики уголовного розыска установили оперативно. Хозяйка — Евгения Сидорова, 1956 года рождения, ее гость — Сергей Бурдин, 1960 года рождения», — сообщил Валерий Горелых.

Он подчеркнул что ЧП не связано с криминалом, по предварительной версии пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. «Вероятнее всего, погибшие мужчина и женщина выпили много спиртного, о чем свидетельствуют бутылки из-под вина и водки на столе. Затем они присели на диван, закурили и возможно задремали. Из-за окурка мог воспламениться диван», — пояснил представитель областного полицейского главка.

«В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек, предположительно, в результате пожара», — сообщил в свою очередь старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.