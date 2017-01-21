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21 января 2017
20 января 2017
15:59  20 января 2017 14

Минфин разбил аргументы Украины в пух и прах. Лондонский суд решит вопрос выплаты долга

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Вердикт по спору России и Украины Высокий суд Лондона вынесет в течение трех месяцевФото: depositphotos.com © URA.RU

Минфин России в Высоком суде Лондона опроверг все аргументы Украины по долгу в 3 млрд долларов. Как заявил представитель российского ведомства, доводы Украины «не выдерживают никакой критики».

Минфин ожидает скорейшего вынесения судом Лондона решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине, говорится в сообщении финансового ведомства, которое приводит «Национальная служба новостей».

Слушания сторон по долгу Украины перед Россией прошли в Высоком суде Лондона 19 января. Доверителем по иску России выступает компании The Law Debenture Trust Corporation.

Суд выслушал позиции обеих сторон и удалился для принятия решения. Вердикт может быть вынесен в срок от одного до трех месяцев.

Украина допустила дефолт по облигациям на 3 млрд долларов, который длится уже более года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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