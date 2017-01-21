17:30 20 января 2017 5

Пассажиры подписываются за отмену новой транспортной сети в маршруте №24 Фото: читатель URA.RU

Частные перевозчики Екатеринбурга объявили среди пассажиров сбор подписей против внедрения новой маршрутной сети. Отдать свой голос за отмену реформы предлагают кондукторы маршрута №024.

«Администрация города Екатеринбурга подписала постановление №2574 от 29.12.2016, согласно которому с 1 июля 2017 года закрывается маршрут „Хладокомбинат №3 — Новосибирская 2-я“. Просим вас выразить свое мнение. Подпись будет являться вашим голосом», — говорится в бланке.

Примечательно, что после того, как пассажиры узнают из этой «петиции» о ликвидации этого и других маршрутов, большинство пытается выяснить, запустят ли власти альтернативу, какие еще автобусы будут сняты с линии и т. д. Вот только ответа на интересующие вопросы горожане не получают — кондукторы признаются, что им самим почти ничего не известно о планах администрации города, поясняют читатели «URA.RU».

Эксперты, напомним, уже неоднократно высказывали мнение, что администрация Екатеринбурга провалила информационную кампанию. Новость о ликвидации более сотни маршрутов и полную реорганизацию движения общественного транспорта в буквальном смысле шокировала горожан и запустила волну общественного недовольства. В итоге­ — обращение против реформы на портале Change.org, заявки на проведение митинга, а также желание Гордумы и Общественной палаты Свердловской области создать рабочие группы по пересмотру инициативы.

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Как стало известно «URA.RU», активный сбор подписей идет и на других частных маршрутах, в частности, №070 и 014. По словам очевидцев, пассажиры охотно голосуют против внедрения новой транспортной схемы.