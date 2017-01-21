16:18 20 января 2017 6

Душевные метания драгдилера и продажа кураги с капустой: новая социальная реклама Тюмени Фото: соцсети

Больше тысячи просмотров за пару часов собрал видеоролик тюменского производства «Жизнь с наркотиками — жизнь без будущего». Ролик был заказан управлением МВД России по Тюменской области. Его премьера в соцсетях состоялась в пятницу, 20 января.

В ролике описаны душевные метания драгдилера. Делая очередную закладку с наркотиками, он видит своих настоящих потребителей, одним из которых оказывается сын героя.

Министерство Внутренних дел РФ разместило трехминутное видео на своем канале YouTube и официальной странице «ВКонтакте». Здесь ролик за пару часов набрал более 1,5 тысяч просмотров.

Также на днях состоялась премьера еще одного тюменского видеопродукта, созданного по заказу Департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

«Сюжет ролика основан на том факте, что представителей восточной диаспоры можно чаще всего встретить на рынке. Именно здесь чаще всего и возникают конфликты между славянами и неславянами. А что, если представить, что сотрудничество и взаимопомощь не зависят от национальности?» — гласит описание видео на YouTube.

По информации ведомства, всего роликов заказано три. Все они будут касаться «профилактики экстремизма и укрепления толерантности».