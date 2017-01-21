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21 января 2017
20 января 2017
16:23  20 января 2017 0

Выжившие под лавиной. В заваленном снегом итальянском отеле обнаружили живых постояльцев

Под обломками итальянского отеля спасатели обнаружили шестерых выжившихФото: EPA/ITALIAN FIRE DEPARTMENT

Под обломками итальянского отеля Rigopiano di Farindola после схода лавины спасателям удалось обнаружить шестерых выживших. Для них вызвали реанимационные бригады.

Вызволить пострадавших пока не удалось. Известно только, что работающие на месте пожарные вызвали 5 вертолётов, на борту которых находится все необходимое для завершения спасательной операции, сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание «Ла Репубблика».

Как добавляет «Газета.Ru», специалист бригады спасателей Луку Кари рассказал, что спасатели готовятся вытащить из-под обломка отеля выживших людей. «Они живы, и мы сейчас пытаемся их спасти», — заявил спасатель.

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Лавина на отель в горном массиве Гран-Сассо сошла 18 января. Скорее всего, она была вызвана землетрясением, произошедшим в среду утром в центральной Италии. В момент происшествия внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников.

19 января спасатели достали из заваленного отеля тело первого погибшего. Как уточняет «Национальная служба новостей», спасатели также помогли выбраться двум выжившим людям. Сообщается, что они находились рядом с отелем и увидели приближение лавины. У одного мужчины диагностировано сильное переохлаждение, его доставили в больницу на вертолете.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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