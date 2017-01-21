16:46 20 января 2017 1

Виктор Басаргин опередил своих оппонентов и огласил список новых министров Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Виктор Басаргин ушел от идеи формирования коалиционного правительства. Как стало известно «URA.RU», чиновники отменили встречу с оппозиционерами, которые готовили свои предложения по кандидатурам новых министров.

В пятницу, 20 января, должна была состояться встреча руководителя администрации губернатора Рустема Юсупова и лидеров региональных отделений партий, на которой оппозиционеры собирались внести свои предложения по формированию нового правительства. Однако на утреннем совещании глава региона Виктор Басаргин огласил практически полный список вице-премьеров и министров, а встречу с партийцами чиновники отменили.

Рустем Юсупов не успел пообщаться с оппозиционерами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пресс-секретарь губернатора Галина Цвет ответила, что не знает, планировало ли руководство администрации встретиться с представителями партий.

В региональном отделении «Справедливой России» подтвердили, что встреча с руководством администрации не состоялась. Изначальный автор идеи формирования в Пермском крае коалиционного правительства — координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников — также сообщил, что встреча отменена именно по инициативе администрации губернатора.

При этом в новый состав правительства все же вошел чиновник, назначение которого рекомендовали либерал-демократы — создано министерство безопасности, исполняющим обязанности руководителя которого стал генерал-майор МЧС Андрей Ковтун.

Олег Постников сомневается в способностях нового кабмина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Надо выстраивать инвестиционную стратегию края, программу здравоохранения и так далее. Вряд ли этому составу правительства под силу решать такие глобальные задачи», — отметил Постников.

Собеседник, близкий к властям региона, утверждает, что встреча с представителями оппозиции не состоялась, потому что не смог прийти секретарь пермского отделения «Единой России» Николай Демкин, который готовится к съезду «партии власти»: «Возможно, лидеров партий пригласят на следующей неделе, чтобы обсудить ход административной реформы и дальнейшие планы. В любом случае никто не обещал формирования коалиционного правительства — единороссы в Прикамье доминируют на 75%, поэтому оппозицию и не собирались подпустить к реальному управлению регионом».