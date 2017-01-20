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Главные новости ХМАО
17:05  20 января 2017 4

Не выходите на улицу! На Югру надвигается снежный ураган

Деревяшки. Нижневартовск., зима, заморозки, метель
Выходные в Югре испортит сильная метельФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре в ближайшие выходные ожидается метель с сильным ветром. Об этом «URA.RU» рассказали в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 21 января, в ХМАО будет метель с сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду. Управление по делам ГО и ЧС Сургута рекомендует жителям не выходить на улицу без необходимости, обходить поврежденные и поваленные деревья, линии электропередачи, шаткие строения и раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. В сообщении также говорится, что необходимо плотно закрыть окна, а машину убрать в гараж.

С предупреждением об опасных погодных условиях выступила и окружная ГИБДД. В сообщении говорится, что в регионе ожидаются обильный снегопад, метель и гололед. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Антон Степыгин
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