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21 января 2017
20 января 2017
17:00  20 января 2017 22

Патриоты намерены сорвать концерт киевских музыкантов в Екатеринбурге

Лидер группы Максим СикаленкоФото: vk.com/cape_cod_kiev

Неизвестные патриоты намерены сорвать концерт киевской группы Cape Cod, который состоится в субботу, 21 января, в Доме печати. Письмо с сообщением об этом пришло на адрес почты «URA.RU». Аноним сообщает, что ему не понравился клип группы, который снят на пейзаже, который чем-то похож на баррикады Майдана.

Редакция прозвонила активистов патриотического движения в Екатеринбурге, но никто не признался в подобном намерении. Все утверждают, что первый раз об этом слышат.

«Я даже о концерте этом от вас узнал, мы никаких акций не планируем, — сказал „URA.RU“ руководитель движения „Патриоты“ Илья Белоус. — Я посмотрел сейчас в Интернете об этой группе, зашел на страницу их лидера Максима Сикаленко и не понял, за что им срывать концерт. Эти музыканты в политических акциях не участвуют, антироссийских высказываний не делали. Нельзя же преследовать людей просто из-за того, что они из Киева».

В УМВД по Екатеринбургу сказали, что в Доме печати есть собственная охрана, которая следит за порядком во время концертов.

«Если во время концерта будут происходить какие-то противоправные действия, то пусть обращаются в полицию», — сказала «URA.RU» пресс-секретарь УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова.

Александр Лукманов
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