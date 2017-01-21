16:56 20 января 2017 23

Жители России приготовили подарки для Дональда Трампа Фото: depositphotos.com © URA.RU

Представители разных регионов России готовы отправить свои подарки избранному президенту США Дональду Трампу, инаугурация которого проходит в пятницу, 20 января. Свои подарки приготовили победителю от Республиканской партии и жители Урала.

О сюрпризах россиян, которые ждут нового хозяина Белого дома, сообщает RT. Так, мастера из Златоуста отлили по случаю избрания республиканца на должность президента США серию памятных монет. Деньги с изображением Дональда Трампа отлиты в золоте (пять штук), сплаве серебра и золота (15 штук) и серебра (25 штук). Серебряные монеты весят около одного килограмма и достигают в диаметре 12 сантиметров. Как отмечает издание, одну из монет челябинские мастера собираются отправить Дональду Трампу в Белый дом. Впрочем, в чеканку закралась небольшая, но досадная ошибка: вместо America на монете значится Amerika.

Мастерицы Великого Новгорода связали для Трампа ажурный кружевной платок с классическим рисунком «Урожайный». В Туле выпустили лимитированную памятную партию сахара-рафинада, посвященного победе Дональда Трампа на выборах в США. «Мы намерены передать господину Трампу несколько пачек этого сахара с надеждой, что во время его президентства отношения между нашими странами станут слаще», — рассказывал глава фабрики «Тула Продукт» Сергей Силаев.

1/7 Мастера Златоуста сделали памятные монеты Фото: art-grani.ru

В Новосибирске выпустили партию «президентского» угля с названием «Дональд Трамп». В сети российского сегмента ресторанов Burger King должен появится Трамп-бургер. Его отличительная черта в том, что к этому блюду не будут подавать соусы и еду мексиканского происхождения.

Сразу после выборов Дональда Трампа компания Caviar, занимающаяся люксовой доработкой смартфонов, выпустила партию iPhone7 с барельефом Дональда Трампа. Цена смартфона составляет от 197 до 227 тыс. рублей в зависимости от начинки.

Ранее авиакомпания «Победа» провела недельную акцию «ТРАМПлинная рапродажа»: продав 100 тысяч билетов на 37 направлений по 999 рублей в честь победы республиканца.