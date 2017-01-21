18:06 20 января 2017 3

С компанией намерены судиться жильцы: они недовольны сроками переноса сдачи домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дольщики сразу трех объектов, которые возводит компания «Брусника», оказались в непростой ситуации. Застройщик перенес сроки сдачи домов — по документам на три месяца, фактически — на пять. Теперь он предлагает подписать дополнительное соглашение, по которому людям предлагается до 70 тысяч рублей, хотя по закону компенсация — более 240 тысяч. В компании пояснили «URA.RU», что отложили заселение из-за проблем с благоустройством территории. Дольщикам такая причина кажется надуманной, часть из них готова судиться.

В январе «Брусника» отложила сдачу в эксплуатацию сразу двух больших объектов: дома на Суходольской и кварталов в жилом районе «Солнечный» в Екатеринбурге.

Последний должны были сдать во втором полугодии 2016 года, однако теперь датой ввода и передачи объекта в эксплуатацию значится I полугодие 2017 года, ключи собственникам передадут до 30 июня. Фактически задержка — около полугода.

Информация о новых сроках появилась в среду, 18 января, на странице застройщика «ВКонтакте», дольщикам уведомления начали поступать 19 и 20 января. Официальная причина переноса работ и по Суходольской и «Солнечному» — необходимость выполнить в полном объеме благоустройство и отделочные работы. «В связи с этим на теплый весенний сезон перенесены работы по укладке твердых покрытий, озеленению, благоустройству внешней территории», — говорится в ответе «Брусники» на запрос «URA.RU».

Дольщики в официальную версию не верят: с их точки зрения, дом сейчас просто не достроен, там не установлены лифты, нет окон и, конечно, не идет речи ни о каком благоустройстве.

Однако их сейчас больше волнует, как застройщик намерен компенсировать людям задержку строительства. Пока то, что делает «Брусника», покупателей квартир не устраивает. «Очень странно, на наш взгляд, ведет себя компания. Нас приглашают почему-то по одному и предлагают „поговорить“ о том, что будет с нашими квартирами. Мы уже знаем, чем закончится дело — нам будут предлагать подписать документы о том, что мы согласны с переносом сроков. Подписавшим не будут платиться настоящие суммы компенсаций — то есть пени за просрочку сроков строительства», — рассказывает одна из дольщиц дома Оксана.

«В марте 2017 года мы начнем подписание Дополнительных соглашений к Договорам долевого участия. С каждым участником долевого строительства пройдет индивидуальная встреча, на которой вы сможете обсудить все имеющиеся вопросы с представителями застройщика», — подтверждают механизм работы в компании.

Суммы по закону и по договору значительно разнятся. Стройка идет по 214-ФЗ, а по нему за день просрочки компания должна дольщикам 2700 рублей. То есть за три месяца сумма компенсаций может составлять более 240 тысяч рублей.

«Компания будет предлагать не более 70 тысяч, — говорит дольщица. — Те, кто раньше нас стали иметь дело с „Брусникой“, дольщики ЖК „Новаторов“ уже проходили именно через такой механизм».

Действительно, в конце прошлого года «Брусника» отложила ввод большого жилого комплекса на Уралмаше — также на три месяца, и он до сих пор не введен. Анастасия, одна из жильцов этого дома, рассказывает, что события с выплатой им компенсаций развивались по аналогичному сценарию. Застройщик уведомил о сдвиге сроков на официальной странице в соцсети, а потом разослал уведомления на электронную почту. Однако письменно застройщик никого не уведомил, с этим нарушением позже разбиралась прокуратура. Застройщик предлагал за подписание допсоглашений от 40 до 70 тысяч рублей, подписавших такой документ — не более 200 квартир из 368. Остальные намерены начать судиться — после получения ключей. Иски готовятся как коллективные, так и индивидуальные.

«Застройщик, как и сейчас, ввел нас в заблуждение о том, почему сдвигаются сроки строительства. Официально — потому что в августе на стройке из-за упавших строительных лесов тяжелые травмы получили шесть человек.

На самом деле «Брусника» просто медленно работала, мы постоянно следили за ходом стройки», — говорит девушка, которая возглавляет инициативную группу жильцов.

Застройщик, впрочем, уверен, что хорошо работает с недовольством жильцов на «Новаторов». «Ранее в квартале „Новаторов“ был перенесен срок ввода дома в эксплуатацию и передача ключей. С собственниками также проводятся индивидуальные встречи и подписания допсоглашений. Компания выплачивает компенсации в соответствии с условиями, согласованными с участниками долевого строительства», — сообщает компания «Брусника».

Однако жильцы недовольны: застройщик стал обманывать и несколько удешевлять то, что заявлялось ранее. Например, лифты в доме поставлены не фирмы «ОTIS», а более дешевые «Вековские», колясочную обещали застеклить — не сделали, двор урезали. Вроде бы мелочи, но очень неприятные, к тому же это все влияет на стоимость квадратного метра жилья», — говорит Анастасия.

Сейчас у тюменской компании «Брусника», которая с 2012 года работает на Среднем Урале, в Екатеринбурге четыре проекта. Кроме трех упомянутых, это еще и комплекс «Шишимская горка» на Уктусе, срок его сдачи пока обозначен как 2018 год.