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21 января 2017
20 января 2017
17:25  20 января 2017 1

Снятый в Трамп-тауэр клип Gorillaz за сутки набрал почти 3 млн просмотров. ВИДЕО

Новый клип Gorillaz стремительно набирает популярностьФото: скрин YouTube
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Новый клип Gorillaz, снятый группой на небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке, за сутки набрал почти три миллиона просмотров. После долгого перерыва это первая работа Gorillaz, опубликованная на YouTube.

Песню «Hallelujah Money» участники Gorillaz посвятили инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в пятницу, 20 января, пишет «Газета.Ru». Gorillaz возвращаются после шестилетнего отсутствия. В песне рассказывается о власти, коррупции и сострадании. В 2017 году у группы должен выйти новый альбом.

Как отмечает издание, в записи песни «Hallelujah Money» принимал участие лауреат Mercury Prize Бенджамин Клементин, он же сыграл в клипе главную роль.

Нина Калинина
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