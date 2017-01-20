Первый зам Комаровой вмешался в «свинскую историю»

17:46 20 января 2017 7

Алексей Шипилов (слева) сравнил неэтичность со взяточничеством Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первый заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов потребовал провести проверку в отношении начальника управления информационной политики администрации Югорска Гузэли Аристовой. Ранее, после критических выступлений местного депутата Антона Пантина о качестве работы коммунальных службы, чиновница сравнила горожан со свиньями, заявив, что те складируют мусор, вместо того чтобы его выбрасывать. Замгубернатора считает, что подобная «профессиональная грубость» равнозначна взяточничеству. Об этом в пятницу, 20 января, заявил «URA.RU» сам Алексей Шипилов.

«Для каждого государственного или муниципального служащего на первом месте должны быть уважение к людям, ответственность, дисциплинированность, высокая этика — профессиональная и личная. Это фундамент всей корпоративной культуры органов власти. Критические высказывания, чем бы они ни были вызваны, неприемлемы и недопустимы. Хороший управленец защищает интересы жителей, а не пытается обвинить их во всех бедах.

Считаю необходимым провести служебную проверку в отношении начальника управления информационной политики администрации города Югорска Гузэли Аристовой на соответствие занимаемой должности.

В личной беседе с главой города такие распоряжения уже даны и, уверен, реакция последует. Неуважительное отношение к гражданам, «профессиональная грубость», неэтичность — угрозы равнозначные по разрушительной силе взяточничеству и панибратству», — комментирует собеседник.

Антон Пантин Фото: Страница Антона Пантина в соцсети «В Контакте»

Депутат Антон Пантин тем временем получил приглашение на комиссию по депутатской этике. Сотрудники предприятия «Югорскэнергогаз», качество работы которого по части вывоза мусора критиковал народный избранник, подали жалобу в депутатское собрание Югорска. По версии коммунальщиков, Пантин целенаправленно портит деловую репутацию организации, при этом сам является злостным неплательщиком.

«Все мы смотрели по местному телевидению репортаж о его долгах за жилищно-коммунальные услуги, это не много не мало, а больше 100 тыс. рублей, а также его публичные обещания погасить коммунальные долги до конца 2016 года. Мы обоснованно считаем, что депутат Антон Пантин обязан и должен вернуть нам нашу добросовестно заработанную нами зарплату в размере более 100 тыс. рублей», — пишут сотрудники «Югорскэнергогаз» в жалобе.

Конфликт начался с того, что Антон Пантин опубликовал видеоролик, на котором были запечатлены горы мусора, лежащие прямо на улицах. Он также отметил, что ответственным за сбор, вывоз и утилизацию отходов является МУП «Югорскэнергогаз».

Как ранее сообщало агентство, предприятие может быть аффилировано с главой муниципалитета Раисом Салаховым. В конце 2016 года организацию временно возглавил Рамиль Султанов — брат бывшей жены мэра Югорска.

В администрации города, комментируя конфликт, заявили, что депутат Пантин искажает факты, а временная задержка вывоза мусора имеет объективные причины. «А вообще вам стоит обратиться к людям, которые сами складируют мусор вместо того, чтоб относить его на специальные контейнерные площадки. Люди сами ведут себя как свиньи», — заявила тогда «URA.RU» Гузэль Аристова.

Скандал, разгоревшийся в Югорске, также может иметь политическую подоплеку. Раис Салахов — мэр-долгожитель, один из ярких представителей управленческой команды экс-губернатора Александра Филипенко. По данным источников агентства в Ханты-Мансийске, в 2017 году администрация Натальи Комаровой попытается отстранить Салахова от власти.