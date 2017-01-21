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21 января 2017
20 января 2017
17:34  20 января 2017 38

Лукашенко потребовал найти замену российской нефти

Роснефть. Нижневартовск., нефть, роснефть, качалка
Лукашенко ищет альтернативу российской нефтиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Белоруссия намерена найти альтернативу поставкам российской нефти. Этот вопрос президент страны поручил проработать правительству.

«Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами», — заявил президент Лукашенко, его цитирует «Газета.Ru». В свою очередь вице-премьер белорусского правительства Владимира Семашко поспешил заверить главу государства, что альтернативные варианты не просто проработали, но уже и испытали.

«Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы», — рассказал Семашко, добавив, что этот вопрос нуждается в проработке с экономической точки зрения.

9 января ФАС России и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не смогли урегулировать вопрос о тарифах для перевозки нефти по территории страны в новом году, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что Россия собирается сократить поставки нефти в республику с 4,5 до четырех миллионов тонн в первом квартале года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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