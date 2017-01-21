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21 января 2017
20 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:50  20 января 2017 9

В Екатеринбурге готовят лучших в стране чиновников

Первый рабочий день в правительстве. Екатеринбург, правительство свердловской области
Академия народного хозяйства - главный поставщик кадров для свердловского правительстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский институт управления стал лучшим среди всех институтов и филиалов в системе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по итогам 2016 года. К такому выводу пришли участники прошедшего в Москве заседания совета директоров вуза под руководством ректора учебного заведения Владимира Мау.

Особых успехов уральский институт достиг в общеакадемических, конкурсных и образовательных мероприятиях. Эти достижения отмечены дипломом I степени, который вручен его руководителю Александру Александрову.

На втором места оказался Южно-Российский институт управления (Ростов-на-Дону), диплом третьей степени получил Нижегородский институт управления.

Константин Джултаев
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