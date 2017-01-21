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21 января 2017
20 января 2017
17:47  20 января 2017 5

Кремль отказывается считать Трампа «нашим» человеком

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков не считает Трампа "нашим" человекомФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения политологов о том, что избранный президент США Дональд Трамп — «наш» человек. Такое суждение, по мнению Пескова, является самой большой ошибкой.

Как заявил Песков в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», Дональд Трамп — «это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки», пишет «Газета.Ru». «Наверное, самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов полагать, что это наш человек», — считает официальный представитель Кремля.

В Вашингтоне в пятницу, 20 января, состоится церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Она начнется в 11:30 по местному времени (19:30 мск). Как ожидается, после присяги у здания Конгресса новый американский президент назовет основные направления своей деятельности и подпишет ряд указов, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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