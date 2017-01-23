В ХМАО разгорелся скандал из-за переселения людей из аварийного жилья

14:59 23 января 2017 3

Этот недостроенный еще дом должны были заселить по программе в прошлом году Фото: Александр Хильман

В Ханты-Мансийском автономном округе жители аварийного жилья в поселке Пионерском в Советском районе не могут получить новые квартиры. ОНФ обнаружил, что чиновники, понимая, что срывают программу, заменили дату сдачи жилья в программном документе. И все равно не уложились в срок.

«Мы имеем на руках два документа — это постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013—2017 годы“, — рассказал член штаба ОНФ в ХМАО Александр Хильман. — В одном документе срок сдачи жилья четвертый квартал 2015 года, а в другом, точно таком же документе, мы уже видим иную дату — четвертый квартал 2016 года».

Между тем начался 2017 год, а жители Пионерского до сих пор не переселились, так как дома до сих пор так и не достроены. План переселения людей сорван. А ведь еще в октябре прошлого года в Новосибирске на Всероссийском совещании по вопросам ЖКХ было заявлено о том, что ХМАО досрочно выполнил план по переселению людей на 2016 год. Это было показано по всем центральным каналам. Однако дома как не были достроены тогда, так и не введены до сих пор.

О расселении этого дома чиновники отчитались в прошлом году. Однако люди там по-прежнему живут Фото: Александр Хильман

В департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО в октябре объяснили свое заявление тем, что у них идет иной подсчет. «Мы считаем не в квартирах, а в квадратных метрах, — объяснил „URA.RU“ консультант отдела жилищной инфраструктуры департамента Константин Зверев. — У нас план на год — 17,7 тыс. квадратных метров по округу. Мы его выполнили досрочно. А люди будут переезжать по мере ввода нового жилья».

В Народном фронте тогда поставили под сомнение эти слова. «Программа по переселению из аварийного жилья адресная, об этом говорил Путин, какие квадратные метры? — говорит Хильман. — Выделяются конкретные суммы на конкретного человека».

Между тем в ОНФ отметили, что это не первое серьезное упущение властей ХМАО, связанное с переселением людей.

«В конце 2015 года администрация Пионерского заключила контракты на долевое строительство квартир для переселенцев. В то время как в наличии были готовые квартиры, которые можно было купить и заселить людей тут же, — продолжает Александр Хильман. — В результате 19 миллионов рублей, поступившие по программе переселения людей из федерального бюджета, были заплачены ООО „Отделстрой“ и Фонд развития жилищного строительства в Советском районе „Жилище“. После этого компании обанкротились. Заключен договор с новой строительной фирмой, которой заплачены опять 19 миллионов рублей, только теперь взятые из местного бюджета. Деньги были экстренно выделены из-за того, что программа находится на контроле президента. 19 миллионов рублей, которые были получены из федерального бюджета, оказались безвозвратно потеряны, а стройку оплачивают наши налогоплательщики».

Получить комментарий от чиновников «URA.RU» не удалось. Пресс-секретарь администрации района Диана Латыпова сказала, что некомпетентна в этом вопросе, и посоветовала звонить непосредственно в администрацию Пионерского. Журналисты агентства дозвонились до замглавы Ольги Литвиновой, но ответ на вопрос получить так и не удалось — все руководство администрации сразу же ушло на совещание.

Связаться с чиновниками администрации Пионерского для получения комментария редакции«URA.RU» также не удалось.