18:14 20 января 2017 15

В клинике не хватает средств для выплаты заработной платы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловском госпитале для ветеранов войн не хватает средств на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в екатеринбургской медицинской среде. Они рассказывают, что медики были весьма удивлены, когда получили на днях аванс около полутора тысяч рублей.

Как пояснил один из источников, близких к администрации госпиталя, сотрудники, чья зарплата проходит через бюджет, получили аванс в полном объеме — урезанный аванс выдали тем, кто работает в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Обычно аванс составлял 40% от месячной заработной платы.

В администрации госпиталю данную информацию косвенно подтвердили. «Законодательство предписывает выплачивать зарплату дважды в месяц — до 20 числа аванс и до 5 числа расчет, — пояснил „URA.RU“ пресс-секретарь госпиталя ветеранов всех войн Дмитрий Пономарев. — 19 января бухгалтерия начислила аванс и сотрудники госпитали получили его, то есть работодатель выполнял все свои обязательства. Если кто-то из сотрудников получил данную выплату в меньшем объеме, чем это было ранее, ему необходимо подойти в бухгалтерию — вопрос будет решен в индивидуальном порядке».

По некоторым данным, 2/3 работников госпиталя получают зарплату через бюджет, примерно 1/3 — в рамках системы ОМС. Общая численность работников клиники — не менее 1200 человек (еще два года назад в госпитале работало 1600 человек). Таким образом, срезанный до смешной суммы аванс могли получить порядка 400 человек.

Частичная выплата зарплаты — не единственная проблема госпиталя ветеранов: «URA.RU» уже писало о том, что это особое учреждение здравоохранения может повязнуть в долгах, которые, по мнению некоторых экспертов, создаются искусственно — для того, чтобы добиться разрешения на реализацию имущества госпиталя. Наиболее «лакомым куском» является база «Снежинка» под Первоуральском на берегу водоема поселка Пильная, на месте которой якобы хотят возводить коттеджный поселок.

Напомним, деятельность госпиталя ветеранов и работа его администрации недавно подверглась проверке: в клинике работали комиссии нескольких ведомств, в том числе Росздравнадзора.