21:18 20 января 2017 4

Выплаты студентам отменили с 1 января 2017 года Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Шадринском политехническом колледже отменили выплату социальных стипендий студентам из малообеспеченных семей. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в администрации учебного заведения.

Как пояснила заместитель директора по научной работе Маргарита Бологова, с 1 января 2017 года данных выплат в колледже не будет. «Выплаты были, пока нам позволял стипендиальный фонд. Я понимаю обеспокоенность студентов, но фонд у нас небольшой, мы можем выплачивать стипендии только в рамках, установленных законодательством», — пояснила она.

В законе об образовании и в постановлении правительства Курганской области о стипендиальном обеспечении выплаты студентам из малоимущих семей не предусмотрены.

Ранее студенты колледжа из малообеспеченных семей получали стипендию в размере 735 рублей в месяц. Для выплаты требовалась только справка о заработной плате родителей. По словам Маргариты Бологовой, таких получателей в колледже было много. Сейчас для получения материальной поддержки студенту необходимо обращаться за справкой в органы соцзащиты.

Государственные социальные стипендии продолжат выплачивать студентам из категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и лиц, подвергшиеся воздействию радиации, а также студентам, проходившим военную службу.

В департаменте образования и науки Курганской области отметили, что назначение стипендий осуществляется по установленному порядку определенным категориям учащихся. Стипендиальный фонд доводится до образовательной организации и распределяется ею. Сколько учреждений отметили выплаты студентам из малообеспеченных семей, в ведомстве сообщить не смогли. Более подробные разъяснения обещали дать позже.