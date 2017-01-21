18:56 20 января 2017 8

Вся "тюменская матрешка" должна более триллиона рублей Фото: Pixabay.com

Общая задолженность компаний «тюменской матрешки» перед банками составляет 1 трлн 188 млрд рублей, сообщает РБК.

Просроченная задолженность по кредитам 1 декабря 2016 года составила 23 млрд 157 млн рублей.

В Тюменской области просроченная задолженность равняется 10,3 млрд рублей.

В Югре показатели по просроченной задолженности выросли. Если на 1 января 2016 просрочка составляла 8 млрд 832 млн рублей, то к декабрю она достигла чуть более 10 млрд рублей.

На Ямале за год сумма задолженности выросла с 2,7 до 2,8 млрд рублей.