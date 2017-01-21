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Главные новости ЯНАО
18:53  20 января 2017 4

После голодовки вахтовиков на Ямале зарплату получили около тысячи человек

Морг, увольнение, безработица, эмоции, вилка, столовые приборы, голодовка, ложка, пустая тарелка
Голодовки на Ямале привели к вмешательству силовиков. Около тысячи человек смогли получить зарплатуФото: depositphotos.com © URA.RU

После голодовки вахтовиков на Ямале компания-работодатель погасила долги по зарплате. Общая сумма выплаченных средств — 93 млн рублей. Деньги получили 976 человек. Об этом сообщает прокуратура Ямала.

«В связи с возникшими на территории округа протестными акциями прокуратурой округа в истекшем году выработан механизм проведения незамедлительных проверок исполнения законодательства в сфере оплаты труда в таких организациях. По их результатам в ГК „Проминдустрия“ погашена в 2016 году задолженность по зарплате», — сообщили в надзорной инстанции.

Там напомнили, что следователями возбуждено три уголовных дела по факту невыплаты зарплаты. В декабре они направлены по территориальной подследственности в Санкт-Петербург.

В качестве меры наказания власти Ямала запретили компаниям-должникам работать на Ямале.

Юлия Фролова
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