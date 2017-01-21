19:04 20 января 2017 18

Сергей Бидонько молод и имеет опыт работы министром строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Карьера свердловского депутата Госдумы и экс-министра строительства Свердловской области Сергея Бидонько идет в гору — в ближайшей перспективе он может быть приглашен на пост заместителя министра строительства и ЖКХ. Информацию о такой перспективе «URA.RU» подтвердило сразу три независимых друг от друга источника — в строительной сфере Екатеринбурга, свердловском правительстве и Госдуме.

«Бидонько ведь стал заместителем председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству. И он попал в ту самую группу, которая тесно контактирует с исполнительной властью. В итоге, его заметил [министр строительства и ЖКХ РФ Михаил] Мень и уже даже отзывался о Сергее Юрьевиче крайне позитивно», — утверждает знакомый с Бидонько собеседник агентства.

Чиновники в органах исполнительной власти региона сразу же оценили, что может помешать трудоустройству свердловского депутата в российское правительство. «Министру [строительства и ЖКХ РФ] нужен либо противовес, либо замена [заместителю Андрею] Чибису, и Бидонько с его северным уральским характером неплохо на эту роль подойдет. Другой вопрос — когда это может произойти — точно не раньше выборов президента. В том числе будет учитываться результат территории, от которой пришел Бидонько. Ну и, конечно же, важно будет пройти согласование силовиков, а у них есть вопросы к нашему бывшему коллеге», — объясняет знакомый чиновник.

Сам Сергей Юрьевич таким рассуждениям удивился. «Мы действительно активно взаимодействуем с правительством страны. Но о такой моей перспективе я, признаюсь, впервые слышу именно от вас. Никаких подобных предложений мне не поступало и речи как-то даже пока о чем-то подобном не велось. Думаю, это ошибочные предположения», — признался сам Сергей Бидонько в разговоре с корреспондентом «URA.RU».