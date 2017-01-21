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21 января 2017
20 января 2017
18:59  20 января 2017 6

В ожидании инаугурации Трампа спекулянты запасаются долларами. России приготовлен отличный прогноз

ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, монитор, компьютер, статистика, котировки, биржа
Фондовые рынки не знают, чего ждать от нового президента СШАФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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На мировых биржах идет игра на опережение — участники торгов закупают доллары, предваряя заявления Дональда Трампа об экономическом курсе США. Инвесторы таким поведением уже спровоцировали незначительную корректировку курса валют развивающихся стран к доллару США.

В пятницу, 20 января, азиатские фондовые рынки открылись падением ряда нацвалют. «Спекулянты ждут, какие пункты своего экономического плана реализует администрация Трампа в первую очередь. В случае, если он примет указы относительно торговых ограничений, то лихорадка на мировых фондовых биржах продолжится», — пояснил RT главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Как считает начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко, ослабление курса рубля будет краткосрочным, поскольку в перспективе цена на нефть может достигнуть отметки в 60 долларов за баррель. Он предположил, что высокая цена на нефть заведет российскую нацвалюту в коридор 55—57 рублей за доллар США.

Экономика России готова к развитию ситуации по любому сценарию, уверены представители экономического блока правительства. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил на форуме в Давосе, что принятое правительством решение не тратить дополнительные доходы, которые поступают в бюджет при цене на нефть свыше 40 долларов за баррель, придает дополнительную уверенность российской экономике. Он прогнозирует, что рост экономики в 2017 году составит 1,5 — 2%.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала RT, что 2017 год станет успешным на российском фондовом рынке. «Позитивная макроэкономическая статистка, спад инфляционных ожиданий, ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанка и присоединение России к соглашению о сокращении нефтяной добычи ОПЕК послужат сигналом для инвесторов вкладывать свои ресурсы в российскую экономику», — заявляет эксперт.

Дональд Трамп сразу после инаугурации может подписать несколько указов, в частности, о строительстве стены на границе с Мексикой. Как пишет «Газета.Ru», решения нового президента США могут свести к минимуму усилия уходящей администрации Барака Обамы. Трамп также может отменить указ Обамы, который позволил почти 700 тысячам нелегальных мигрантов оставаться в стране.

Нина Калинина
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