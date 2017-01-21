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Главные новости ЯНАО
19:22  20 января 2017 11

Кобылкин возрождает производственную гимнастику на ямальских предприятиях

Губернатор примет участие в первой производственной гимнастикеФото пресс-службы правительства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин дал поручение всем муниципалитетам проработать вопрос проведения ежедневной производственной гимнастики во всех учреждениях и на предприятиях. Идею возродить разминку на производствах выдвинули члены молодежного правительства региона. Уже разработан комплекс упражнений.

«Проведены все подготовительные работы. Ожидается, что вести производственную гимнастику будут ямальские спортсмены. Старт массовой деловой зарядке дадут олимпийские призеры, члены сборной команды России по плаванию Анастасия и Сергей Фесиковы. Личное участие подтвердил и глава арктического региона», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства Ямала.

Старт проекта запланирован в рамках эфира на радио «Ямал-Регион» 1 февраля текущего года в 11.00 местного времени. Зарядка будет проходить ежедневно по 6 минут в день.

Вячеслав Егоров
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