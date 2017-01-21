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21 января 2017
20 января 2017
19:38  20 января 2017 10

Пьяные украинские солдаты угнали боевую машину и расстреляли сослуживцев из пулемета

Украинский диверсант рассказал о своей войне в Донбассе, украинский боец
Солдаты дезертируют из Вооруженных сил УкраиныФото: gordonua.com

Военнослужащие отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины из расположения своей части в Донецкой области угнали боевую машину пехоты (БМП). Инцидент произошел 19 января, трое солдат находились в состоянии алкогольного опьянения.

Один из бойцов во время поездки открыл беспорядочный огонь из танкового пулемета, ранив трех сослуживцев, сообщает «Лента.ру». Горе-военнослужащих задержали. У них также нашли шесть гранат.

По данным полковника Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, за неделю Вооруженные силы Украины понесли значительные небоевые потери, из трех бригад за это время дезертировали 26 солдат.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно лишь при временном отказе от Крыма, напоминает «Газета.Ru». Савченко также подчеркнула, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

«Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией», — пояснила депутат Рады.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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