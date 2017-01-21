{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 января 2017
20 января 2017
19 января 2017
Главные новости Челябинской области
19:58  20 января 2017 2

Здравница ММК вошла в топ российских санаториев

"Металлург" - один из крупнейших санаториев в ЕссентукахФото: сайт санатория "Металлург"

Санаторий «Металлург» третий год подряд награждается сертификатом «Предприятие года-2016», сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОАО «ММК». В ранжировании рейтинга участвуют больше 540 тысяч компаний и организаций со всего мира.

По официальным данным «Росстата» и независимой оценке «Лиги лучших предприятий России», ООО «Санаторий «Металлург» вошло в топ предприятий-лидеров среди компаний санаторно-курортной деятельности. Кроме того, аналитическая оценка работы здравницы проверена и подтверждена независимыми рейтинговыми ассоциациями International Rating Association из Гонг-Конга и Standard Chartered Rating GmbH из Германии.

Сегодня построенная полвека назад в Ессентуках здравница предоставляет масштабный комплекс лечебных программ и оздоровительных процедур. К услугам отдыхающих плавательный бассейн, салон красоты, сауна, спортивный зал, теннисный корт, танцевальные вечера и вечерние концерты, бильярдный зал, спортплощадка и различные экскурсии. Для детей работают игровые площадки под крышей и на открытом воздухе, бесплатный прокат велосипедов, кинозал с популярными мультфильмами.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров