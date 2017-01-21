19:58 20 января 2017 2

"Металлург" - один из крупнейших санаториев в Ессентуках Фото: сайт санатория "Металлург"

Санаторий «Металлург» третий год подряд награждается сертификатом «Предприятие года-2016», сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОАО «ММК». В ранжировании рейтинга участвуют больше 540 тысяч компаний и организаций со всего мира.

По официальным данным «Росстата» и независимой оценке «Лиги лучших предприятий России», ООО «Санаторий «Металлург» вошло в топ предприятий-лидеров среди компаний санаторно-курортной деятельности. Кроме того, аналитическая оценка работы здравницы проверена и подтверждена независимыми рейтинговыми ассоциациями International Rating Association из Гонг-Конга и Standard Chartered Rating GmbH из Германии.

Сегодня построенная полвека назад в Ессентуках здравница предоставляет масштабный комплекс лечебных программ и оздоровительных процедур. К услугам отдыхающих плавательный бассейн, салон красоты, сауна, спортивный зал, теннисный корт, танцевальные вечера и вечерние концерты, бильярдный зал, спортплощадка и различные экскурсии. Для детей работают игровые площадки под крышей и на открытом воздухе, бесплатный прокат велосипедов, кинозал с популярными мультфильмами.