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21 января 2017
20 января 2017
20:19  20 января 2017 4

Обама покинул Белый дом, оставив прощальное письмо Трампу

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
Напоследок Обама сказал спасибо американскому народуФото: The White House
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Действующий президент США Барак Обама, который готовится передать полномочия Дональду Трампу, в пятницу, 20 января, покинул Белый дом.

Обама покинул рабочий кабинет президента США — Овальный кабинет, и направился в другую часть Белого дома. Там он вместе со своей супругой Мишель встретится с Трампом и будущей первой леди Меланьей, пишет «Газета.Ru». У них запланировано чаепитие.

Согласно традиции, в рабочем кабинете Обама оставил письмо для следующего президента. О его содержании не разглашается, сообщает «Интерфакс».

Местное телевидение показало момент, когда Обама, видимо, оставляет это письмо и выходит из здания. На просьбу журналистов сказать напоследок что-нибудь американскому народу, Обама сказал: «Спасибо».

Вслед за президентом из Белого дома вышел и вице-президент — Джо Байден.

Инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Он станет сорок пятым главой в истории государства.

Марина Мотылева
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