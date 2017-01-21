21:56 20 января 2017 10

По словам легкоатлетки, бегун выдумал несуществующие истории и факты о допинге в России Фото: Алексей Ярославцев © URA.Ru

Дисквалифицированная за употребление допинга екатеринбургская легкоатлетка Анастасия Баздырева сообщила о скором выходе нового фильма-расследования немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. По его словам, героем фильма стал бегун из Нефтеюганска Андрей Дмитриев.

В интервью RT спортсменка заявила, что легкоатлет выдумал несуществующие истории и факты. «К огромному сожалению, падкие на сенсации журналисты, как правило, не хотят знать особенности психологического и фактического портрета тех людей, которые „раскрывают всю правду“. Мне противно от одной мысли, что я общалась с человеком, который согласился за тридцать сребреников выдумать несуществующие истории и факты», — сказала Баздырева.

На вопрос корреспондента RT о том, станет ли Дмитриев для России Степановой «в юбке» — очередным разоблачителем и автором сенсации, Баздырева ответила: «Да, выходит, что так».

Она также уточнила, что узнала о выходе нового фильма-расследования ARD от немецкого журналиста, который попросил ее прокомментировать известные телеканалу факты. Спортсменке дали время до 10 часов утра субботы, 21 января, чтобы ответить на конкретные вопросы.

«Сначала думала оставить без ответа. Но потом посчитала это неправильным. Молчание могли бы использовать против из серии „русские затаились, как партизаны, значит, они в самом деле виноваты“. Хотя, опасаюсь, в финальную редакцию фильма все равно попадет только то, что нужно им», — отметила она.

Первый фильм о допинге в России немецкий телеканал ARD показал в декабре 2014 года. Показ нового фильма-расследования намечен на воскресенье, 22 января.