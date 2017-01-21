{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 января 2017
20 января 2017
22:18  20 января 2017 13

Трамп вступил в должность президента США. Он принес присягу и узнал, как работает ядерный чемоданчик

Трамп принес присягу президента СШАФото: Andrew Harnik AP/TASS
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
все новости сюжета

Дональд Трамп в пятницу, 20 января, принес присягу и таким образом официально стал 45-м президентом США. Церемония инаугурации нового американского лидера в эти минуты проходит в Вашингтоне.

К присяге Трампа привел председатель Верховного суда США Джон Робертс. «Торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов», — цитирует Трампа «Газета.Ru». Эти слова он произнес, подняв правую руку и положив левую на две Библии.

Трамп поблагодарил присутствующих и заявил, что поведет Америку в будущее. Отдельно он поблагодарил Барака Обаму и его супругу Мишель за помощь в процессе передачи власти.

«Это ваш день, ваш праздник. Соединенные Штаты Америки — ваша страна. 20 января 2017 года запомнят как день, когда люди снова стали управлять этой страной. Вас больше не забудут. В центре нашего движения вера в то, что нация должна служить своим гражданам», — добавил Трамп, его слова приводит RT.

Издание отмечает, что перед самой церемонией для Трампа был проведен брифинг о том, как пользоваться командным ядерным чемоданчиком Football.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров