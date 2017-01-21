22:51 20 января 2017 6

Татьяна Москалькова получила документы по делу осужденной за "репост" воспитательницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила некоторые копии процессуальных документов по делу осужденной за репост воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец.

Бумаги Москальковой прислал глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, пишет «Газета.Ru». По словам омбудсмена, копии документов требуют изучения.

«В случае обращения ко мне осужденной Евгении Чудновец или ее родных и близких буду вникать, изучать эти материалы и о выводах сообщу вам дополнительно», — сказала Москалькова.

В августе 2016 года воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец разместила в соцсетях видеоролик, где над обнаженным мальчиком издевались вожатые лагеря в Курганской области. Девушка пояснила, что таким образом пыталась привлечь внимание общественности и силовиков.

В ноябре 2016 года Катайский районный суд признал ее виновной в распространении детской порнографии и осудил на шесть месяцев лишения свободы. Облсуд смягчил наказание до пяти месяцев колонии. Адвокаты Чудновец намерены добиваться ее полного оправдания. Девушка отбывает наказание в колонии Нижнего Тагила Свердловской области.