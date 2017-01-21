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21 января 2017
20 января 2017
23:38  20 января 2017 3

Пожарные вынесли из горящего свинарника более 150 поросят. ВИДЕО

Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, свинья, поросенок, поросята
Спасенных поросят разместили в одной из хозяйственных построек местного совхоза (архивное фото)Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Томские пожарные спасли поросят, которые едва не погибли из-за пожара, вспыхнувшего в свинарнике. Спасатели выносили животных на руках сразу по несколько штук.

Пожар произошел на свиноферме в поселке Черная речка. В ликвидации возгорания приняли участие семь единиц техники и 26 сотрудников МЧС, сообщает РИА «Новости». В общей сложности пожарные вынесли из огня более 150 поросят.

Известно, что спасенных животных разместили в одной из хозяйственных построек совхоза Чернорецкий.

Видео: РИА Томск — Новости Томска и области

Марина Мотылева
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