00:02 21 января 2017 1

Вылететь вовремя из Кольцово не смогли сразу несколько рейсов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово произошла задержка сразу нескольких рейсов. Согласно онлайн-табло аэропорта, самолеты не смогли вовремя вылететь из Екатеринбурга из-за непогоды.

Так, до утра субботы, 21 января, откладывается вылет борта авиакомпании «РусЛайн», который должен был отправиться в Уфу еще в 21:55 по местному времени. Плановое время вылета самолета — 7:00. Причина задержки рейса — метеоусловия.

С опозданием Кольцово покинет самолет авиакомпании «ЮТэйр» до Сургута. Борт должен был вылететь в 20:25, ожидаемое время отправки — 03:00.

Рейс до Норильска авиакомпании NordStar, отправка которого была намечена на 16:50 из-за неблагоприятных метеоусловий, покинет аэропорт лишь в 02:30. А самолет «РусЛайн», который должен был вылететь в Самару в 23:30, отправится к месту назначения только в 02:05.

На прилет в Екатеринбург задерживается лишь один рейс авиакомпании «РусЛайн» из Нового Уренгоя. Борт должен был приземлиться в Кольцово еще в 17:15, но его прибытие отложено до 12:30 субботы.