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21 января 2017
20 января 2017
00:20  21 января 2017 3

Трамп подписал первые указы. Опубликована программа новой администрации президента США

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп подписал первые указы сразу же после инаугурацииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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На сайте Белого дома появилась программа новой администрации президента США, которую возглавил Дональд Трамп. Он официально вступил в должность главы государства после инаугурации, которая прошла в пятницу, 20 января.

Программа состоит из шести пунктов, каждый из них подробно расписан. Основные пункты касаются вопросов внешней политики, энергетики, торговые сделки, поддержка правоохранительных органов страны, а также «возвращение рабочих мест и экономический рост», «сделать нашу армию снова сильной», сообщает «Газета.Ru».

Сегодня же Трамп совершил свои первые законодательные действия на новом посту. В частности, он направил кандидатов, которых выбрал для своей администрации, на одобрение в сенат и учредил День патриотизма.

Так же после инаугурации нового президента США на сайте Белого дома появились биографии первых лиц США: самого Трампа, новой первой леди Меланьи, вице-президента Майка Пенса и его супруги Карен, а также кабинета министров президента.

Марина Мотылева
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