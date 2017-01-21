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21 января 2017
20 января 2017
00:47  21 января 2017 1

Джорджа Буша-старшего отключили от аппарата искусственного дыхания

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, лекарство, реамберин
Экс-президент США остается в больнице, его состояние стабильноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в день инаугурации 45-го американского президента Дональда Трампа отключили от аппарата искусственного дыхания. Утром в пятницу, 20 января, Буш стал дышать самостоятельно.

Об улучшении самочувствия 92-летнего экс-президента США, который попал в больницу с воспалением легких, сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт. Буш посмотрел церемонию инаугурации вместе со своей женой Барбарой, пишет «Газета.Ru».

Сейчас он находится в больнице в городе Хьюстон, его состояние медики называют стабильным.

Марина Мотылева
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