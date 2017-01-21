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21 января 2017
20 января 2017
00:58  21 января 2017 14

Захарова порадовалась уходу Обамы: «Он больше ничего не скажет о России»

Медиа-форум
Захарова рада, что Обама больше ничего не скажет о России, находясь в статусе президента СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала окончание президентского срока Барака Обамы. В пятницу, 20 января, в должность главы США официально вступил Дональд Трамп.

«В мире может случиться многое, кроме одного: президент Обама больше ничего не скажет о России», — написала Захарова на своей странице в Facebook, имея в виду, что теперь любое свое заявление Обама сделает, уже будучи в другом статусе.

Завершившаяся инаугурация президента США Дональда Трампа собрала более 900 тысяч человек. Новый глава государства принес присягу и уже подписал первые указы. Между тем в Вашингтоне число задержанных противников Трампа, которые спровоцировали столкновения с полицией, достигло 90 человек, передает «Газета.Ru».

Марина Мотылева
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